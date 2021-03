America’s Cup, “New Zealand spaventosa. Noi di Ineos saremmo intimiditi”. Simmer avverte Luna Rossa (Di lunedì 1 marzo 2021) La Coppa America di vela, come ormai noto, non inizierà prima del 10 marzo. Attualmente non è ancora stato definito un programma ufficiale: gli organizzatori stanno trattando con il Governo neozelandese per stabilire se esistono gli estremi per una deroga che possa consentire, nella peggiore delle ipotesi, di svolgere le regate anche con un lockdown di livello 3. Ricordiamo che Luna Rossa ed i Defender di Emirates Team New Zealand si affronteranno in una serie al meglio delle tredici regate. Non esistono limiti temporali per la conclusione della competizione. Da regolamento, tuttavia, l’America’s Cup, nell’Emisfero australe, si può svolgere esclusivamente dal 1° novembre al 30 aprile. Non è escluso dunque un (improbabile) rinvio all’autunno italiano. Mancando ancora diversi giorni al via dell’evento, è normale che ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) La Coppa America di vela, come ormai noto, non inizierà prima del 10 marzo. Attualmente non è ancora stato definito un programma ufficiale: gli organizzatori stanno trattando con il Governo neozelandese per stabilire se esistono gli estremi per una deroga che possa consentire, nella peggiore delle ipotesi, di svolgere le regate anche con un lockdown di livello 3. Ricordiamo cheed i Defender di Emirates Team Newsi affronteranno in una serie al meglio delle tredici regate. Non esistono limiti temporali per la conclusione della competizione. Da regolamento, tuttavia, l’Cup, nell’Emisfero australe, si può svolgere esclusivamente dal 1° novembre al 30 aprile. Non è escluso dunque un (improbabile) rinvio all’autunno italiano. Mancando ancora diversi giorni al via dell’evento, è normale che ...

