America's Cup, Max Sirena: "Stiamo vedendo NZ usare il doppio timoniere, ma non è immediato" (Di martedì 2 marzo 2021) Sta crescendo l'attesa ad Auckland (Nuova Zelanda) dove Luna Rossa e Team New Zealand aspettano di conoscere il calendario della America's Cup. Il match race che mette in palio il trofeo sportivo più antico al mondo non inizierà prima di mercoledì 10 marzo, visto che in tutta la regione è in vigore un lockdown di livello 3 fino a domenica. L'equipaggio italiano si sta preparando per la grande battaglia nel Golfo di Hauraki, l'obiettivo è ovviamente quello di strappare la Vecchia Brocca al Defender, ma la missione sarà sicuramente molto complicata vista la caratura dei neozelandesi. Team Prada Pirelli è stato rivoluzionario fin da subito adottando la coraggiosa scelta del doppio timoniere, poi rivelatasi vincente in Prada Cup e ora molto temuta anche dai Kiwi. Negli ultimi giorni si è parlato tanto degli allenamenti dei padroni di casa, ...

