America’s Cup, Lorenzo Bertelli vola ad Auckland dopo il Mondiale Rally. Ok dal Governo dopo il “reclamo” di papà (Di lunedì 1 marzo 2021) Lorenzo Bertelli tiferà Luna Rossa direttamente ad Auckland. Il figlio di Patrizio, patron di Team Prada Pirelli, è risciuto ad avere un posto in quarantena in Nuova Zelanda e potrà dunque sostenere il sodalizio sponsorizzato dal papà in occasione della America’s Cup. Il primogenito dell’imprenditore toscano e di Miuccia Prada sta osservando ora il periodo di quarantena imposto dallo stringente protocollo sanitario imposto dalle autorità governative, come riporta la Gazzetta dello Sport. Per chi non lo conoscesse, il 32enne non è soltanto un figlio d’arte ma è anche un pilota di Rally. Nel weekend ha infatti preso parte al Rally dell’Artico, tappa del Mondiale di Rally WRC andata in scena in Finlandia. Lorenzo ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021)tiferà Luna Rossa direttamente ad. Il figlio di Patrizio, patron di Team Prada Pirelli, è risciuto ad avere un posto in quarantena in Nuova Zelanda e potrà dunque sostenere il sodalizio sponsorizzato dalin occasione dellaCup. Il primogenito dell’imprenditore toscano e di Miuccia Prada sta osservando ora il periodo di quarantena imposto dallo stringente protocollo sanitario imposto dalle autorità governative, come riporta la Gazzetta dello Sport. Per chi non lo conoscesse, il 32enne non è soltanto un figlio d’arte ma è anche un pilota di. Nel weekend ha infatti preso parte aldell’Artico, tappa deldiWRC andata in scena in Finlandia....

EmilioBerettaF1 : America's Cup, Bruni: 'Luna Rossa non teme la velocità di New Zealand, noi abbiamo l'esperienza' - zazoomblog : America’s Cup vento fortissimo per Luna Rossa-New Zealand? “Un coraggioso scommetterebbe sul meteo” - #America’s… - TuttoQuaNews : RT @qn_giorno: America's Cup, il Covid fa slittare tutto al 10 marzo - TuttoQuaNews : RT @repubblica: America's Cup, Bruni: 'Luna Rossa non teme la velocità di New Zealand, noi abbiamo l'esperienza': Il timoniere siciliano do… - ADM_assdemxmi : RT @repubblica: America's Cup, Bruni: 'Luna Rossa non teme la velocità di New Zealand, noi abbiamo l'esperienza': Il timoniere siciliano do… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Finale America's Cup 2021 in TV | quando inizia e il calendario con gli orari Zazoom Blog