America’s Cup, gli avvocati di Luna Rossa chiedono il rinvio della stazza. Azione di disturbo (Di lunedì 1 marzo 2021) La Coppa America vive anche di sottigliezze e piccole battaglia psicologiche. Come vi avevamo anticipato ieri, si vociferava che le operazioni di stazza, a seguito dello slittamento delle prime regate, venissero spostate a mercoledì 3 marzo. Ricordiamo infatti che l’America’s Cup non inizierà prima del 10 marzo: una decisione ufficializzata dall’ACE a seguito del lockdown di livello 3 attualmente in vigore ad Auckland. Dopo una serie di discussioni, gli organizzatori hanno confermato il declaration day nella giornata di lunedì 1° marzo. Le operazioni di stazza si sono dunque già svolte. Da adesso in poi né Luna Rossa né Emirates Team New Zealand potranno più modificare le barche, se non per quanto riguarda le vele e le rande. Non si potranno più toccare, ad esempio, i foil, lo scafo o l’albero. Ad OA ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) La Coppa America vive anche di sottigliezze e piccole battaglia psicologiche. Come vi avevamo anticipato ieri, si vociferava che le operazioni di, a seguito dello slittamento delle prime regate, venissero spostate a mercoledì 3 marzo. Ricordiamo infatti che l’Cup non inizierà prima del 10 marzo: una decisione ufficializzata dall’ACE a seguito del lockdown di livello 3 attualmente in vigore ad Auckland. Dopo una serie di discussioni, gli organizzatori hanno confermato il declaration day nella giornata di lunedì 1° marzo. Le operazioni disi sono dunque già svolte. Da adesso in poi néné Emirates Team New Zealand potranno più modificare le barche, se non per quanto riguarda le vele e le rande. Non si potranno più toccare, ad esempio, i foil, lo scafo o l’albero. Ad OA ...

PassioneCalc10 : RT @Eurosport_IT: Il timoniere di Britannia dice la sua: 'New Zealand va sopra i 10-11 nodi, ma #LunaRossa è in forma e nello sport può suc… - Veladuepuntozer : America’s Cup 2021, concluse le operazioni di stazza. Niente più modifiche al - C6Graziella : RT @TottusinPari: DAVIDE CANNATA, UN CAGLIARITANO SU “LUNA ROSSA” E IL SOGNO DI PORTARE L’AMERICA’S CUP IN SARDEGNA di Marcello Zasso https… - MilenaLazzaroni : RT @Eurosport_IT: Il timoniere di Britannia dice la sua: 'New Zealand va sopra i 10-11 nodi, ma #LunaRossa è in forma e nello sport può suc… - Eurosport_IT : Il timoniere di Britannia dice la sua: 'New Zealand va sopra i 10-11 nodi, ma #LunaRossa è in forma e nello sport p… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Finale America's Cup 2021 in TV | quando inizia e il calendario con gli orari Zazoom Blog