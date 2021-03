America’s Cup, Ben Ainslie: “New Zealand è più veloce di Luna Rossa sopra i 10 nodi” (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo la sconfitta in finale di Prada Cup per mano di Luna Rossa, è tempo di bilanci per Ineos Team UK. Il consorzio inglese si aspettava di più da questa edizione della Coppa America: il patron Jim Ratcliffe aveva investito un budget intorno ai 120 milioni di euro, assemblando un equipaggio pieno zeppo di campioni olimpici. Quel che è certo è che i britannici ci riproveranno sin dalla prossima edizione: non è più un mistero che dovrebbero ricoprire il ruolo di Challenger of Record qualora Emirates Team New Zealand abbia la meglio su Luna Rossa. In una lunga intervista a Planet Sail, Ben Ainslie, timoniere di Britannia, ha elogiato in primo luogo il fascino della nuova classe AC75: “Sono barche nuove, è incredibile lo sviluppo che i team sono riusciti a compiere in poco tempo. Sono le ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo la sconfitta in finale di Prada Cup per mano di, è tempo di bilanci per Ineos Team UK. Il consorzio inglese si aspettava di più da questa edizione della Coppa America: il patron Jim Ratcliffe aveva investito un budget intorno ai 120 milioni di euro, assemblando un equipaggio pieno zeppo di campioni olimpici. Quel che è certo è che i britannici ci riproveranno sin dalla prossima edizione: non è più un mistero che dovrebbero ricoprire il ruolo di Challenger of Record qualora Emirates Team Newabbia la meglio su. In una lunga intervista a Planet Sail, Ben, timoniere di Britannia, ha elogiato in primo luogo il fascino della nuova classe AC75: “Sono barche nuove, è incredibile lo sviluppo che i team sono riusciti a compiere in poco tempo. Sono le ...

