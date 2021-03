America’ Cup, Blair Tuke: “Giorni in più per allenarci. New Zealand pensa alle regate del 10 marzo” (Di lunedì 1 marzo 2021) Luna Rossa e Team New Zealand si stanno preparando per disputare il match race che assegnerà la America’s Cup, ma al momento non si sa ancora quando la contesa potrà prendere il via. L’inizio del rovente confronto nel Golfo di Hauraki era originariamente previsto per sabato 6 marzo, ma nella regione di Auckland (Nuova Zelanda) vige un lockdown di livello 3 fino a domenica e dunque le prime regate sono state rinviate a data da destinarsi. Gli organizzatori della competizione sportiva più antica al mondo hanno comunicato che non si regaterà prima di mercoledì 10 marzo, ma il calendario ufficiale e definitivo della competizione deve essere ancora svelato. Oggi si sono svolte le operazioni di stazza, dunque i due equipaggi hanno dichiarato la conformazione delle rispettive barche in vista ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 marzo 2021) Luna Rossa e Team Newsi stanno preparando per disputare il match race che assegnerà las Cup, ma al momento non si sa ancora quando la contesa potrà prendere il via. L’inizio del rovente confronto nel Golfo di Hauraki era originariamente previsto per sabato 6, ma nella regione di Auckland (Nuova Zelanda) vige un lockdown di livello 3 fino a domenica e dunque le primesono state rinviate a data da destinarsi. Gli organizzatori della competizione sportiva più antica al mondo hanno comunicato che non sirà prima di mercoledì 10, ma il calendario ufficiale e definitivo della competizione deve essere ancora svelato. Oggi si sono svolte le operazioni di stazza, dunque i due equipaggi hanno dichiarato la conformazione delle rispettive barche in vista ...

