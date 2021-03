Ambiente | CNA | “Ministero transizione ecologica rappresenti cambio paradigma”

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – “L’istituzione deldellada parte del Governo Draghi risponde all’esigenza di una governance coordinata delladel sistema economico nazionale verso la sostenibilità; ma il nuovodovrà rappresentare un verodinell’approcciare alle politiche ambientali con uno sguardo più attento al legame trae sviluppo economico”. Così CNA in una nota nella quale si sottolinea che “tale approccio, certamente più dinamico, garantirebbe al sistema produttivo italiano maggiori opportunità di cogliere la sfida del green e di guadagnare margini di competitività che in questo frangente storico sono quanto mai preziosi per la ripresa dell’economia nella fase post-covid. In tale ...