Amazon | Joe Biden si schiera al fianco dei lavoratori che stanno votando in Alabama per dotarsi di rappresentanza sindacale

Importante presa di posizione di Joe Biden ha sostegno del diritto dei lavoratori di formare sindacati. In un video pubblicato ieri sera su twitter il presidente Usa ha fatto esplicito riferimento ai lavoratori dello stato dell'Alabama. Qui è infatti in corso un'importante votazione tra i dipendenti del locale stabilimento di Amazon che potrebbe portare alla nascita della prima rappresentanza sindacale in uno degli stabilimenti statunitensi del colosso di Jeff Bezos. In questi mesi la società ha fatto di tutto per cercare di boicottare la consultazione, arrivando al punto di alterare il funzionamento dei semafori della cittadina di Bessemer dove lo stabilimento ha sede, per complicare gli incontri preparatori tra i lavoratori. Amnesty International ha ...

