Alla scoperta di Pistoia | città di «pietra incantata»

«città di pietra incantata», «città dalle larghe strade e dalle belle chiese»: queste sono solo alcune delle frasi più celebri con cui poeti e scrittori hanno descritto la città di Pistoia. Il nome Pistoia deriva da Pistoria, dal latino "pistor, pistoris" ovvero mugnaio, fornaio. Secondo una leggenda i fondatori della città scelsero questo luogo perché attirati dalla grande fertilità dei suoi terreni, ancora oggi questa zona infatti è un'eccellenza del vivaismo italiano. Pistoia, proclamata capitale italiana della cultura nel 2017, è da sempre crocevia di antichi cammini di pellegrinaggio europei. Uno dei primi posti da visitare in città è sicuramente la Fortezza di Santa Barbara, a sud-est rispetto ...

