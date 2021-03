Alitalia | vertice Draghi con ministri competenti

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) – E’ in corso una riunione a palazzo Chigi sul dossiertra il presidente del Consiglio Marioe i. All’incontro sarebbero presenti il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini, il ministro dell’Economia Daniele Franco, e il ministro del Lavoro Andrea Orlando. Si tratta, con ogni probabilità, di unpreparatorio in vista dell’incontro in videocalll con il Commissario Ue alla Concorrenza Margrethe Vestager sul piano di rilancio della ex compagnia di bandiera, attesa per mercoledì/giovedì. L'articolo proviene da Ildenaro.it.