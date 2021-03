Alitalia, riunione a Palazzo Chigi su dossier. Vestager: “Non ancora confermato incontro” (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Dopo l’incontro preliminare di sabato scorsosi è concluso il nuovo vertice convocato oggi a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi, il ministro dell’Economia Daniele Franco, il ministro del Lavoro Andrea Orlando, il ministro dello sviluppo Giancarlo Giorgetti e quello delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini, su Alitalia. L’incontro, durato circa un’ora, secondo quanto si apprende da fonti di governo, è stato una presa d’atto del dossier in vista delle prossime misure per il risanamento della società. Una riunione interlocutoria al termine della quale si sarebbe deciso di riaggiornarsi a breve, probabilmente nei prossimi giorni. L’esecutivo si prepara alla riunione in videoconferenza, prevista a stretto giro con ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Dopo l’preliminare di sabato scorsosi è concluso il nuovo vertice convocato oggi atra il premier Mario Draghi, il ministro dell’Economia Daniele Franco, il ministro del Lavoro Andrea Orlando, il ministro dello sviluppo Giancarlo Giorgetti e quello delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini, su. L’, durato circa un’ora, secondo quanto si apprende da fonti di governo, è stato una presa d’atto delin vista delle prossime misure per il risanamento della società. Unainterlocutoria al termine della quale si sarebbe deciso di riaggiornarsi a breve, probabilmente nei prossimi giorni. L’esecutivo si prepara allain videoconferenza, prevista a stretto giro con ...

