Alitalia | Governo nuovo | ricetta vecchia

(Di lunedì 1 marzo 2021)stessa. L'esecutivo Draghi ha ereditato il dossier sulla compagnia aerea e sembra proseguire sulla linea tracciata dai suoi predecessori nel voler salvare a tutti i costi la società di bandiera. Settimana scorsa, in un incontro tra i ministri dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, si è infatti discusso della questioneconcludendo come ci sia la possibilità di portare avanti il progetto Ita (la newco) e la volontà di confermare, la società, come un vettore nazionale del trasporto aereo. "La procedura presuppone il coinvolgimento del Parlamento, che dovrà esprimersi sul piano industriale di Ita e della Commissione europea alla quale saranno presentate proposte per la risoluzione delle questioni ancora aperte" scrivevano in una nota congiunta i ministeri. L'Ue è ...

... il piano decisamente ambizioso al quale starebbe lavorando ilin queste ore. Capitolo ... Non meno complicati i dossier industriali, daa Whirlpool, passando per l'ex Ilva , il ......non è che un tentativo mascherato per aiutare TIM così come si sta facendo per Ilva e. Se ...È il nuovo IRI degli ultimi tempi che socializzava le perdite? Problemi ignorati dalConte ...In altre parole, per Draghi, che con i guai della compagnia aerea aveva già avuto a che fare quando era Direttore generale del Tesoro, Alitalia deve stare in piedi con le sue gambe e con quelle di Luf ...Il 3 o 4 marzo il governo parlerà con Vestager. Roma, 27 feb. Sabato 27 febbraio 2021 - 18:38. Il dossier Alitalia arriva nella mani di Draghi. Vertice con i ministri. (askanews) – Il dossier Alitalia ...