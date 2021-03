Al via le riprese della serie tv A Casa Tutti Bene di Gabriele Muccino tra Roma e l’Argentario: casting in corso (Di lunedì 1 marzo 2021) Stanno per partire le riprese della serie tv A Casa Tutti Bene, tratta dall’omonimo film di Gabriele Muccino del 2018 premiato col Nastro d’Argento speciale al cast. Quello della serie tv A Casa Tutti Bene non è stato ancora annunciato, ma il film ha potuto contare su un cast di nomi cari al regista come quelli di Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Sabrina Impacciatore e Stefania Sandrelli (già diretti dallo stesso Muccino ne L’Ultimo Bacio e il suo sequel Baciami Ancora), oltre che su un gruppo corale composto tra gli altri da Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Valeria Solarino, Giammarco Tognazzi, Giulia Michelini, Massimo Ghini, Giampaolo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Stanno per partire letv A, tratta dall’omonimo film didel 2018 premiato col Nastro d’Argento speciale al cast. Quellotv Anon è stato ancora annunciato, ma il film ha potuto contare su un cast di nomi cari al regista come quelli di Pierfrancesco Favino, Stefano Accorsi, Sabrina Impacciatore e Stefania Sandrelli (già diretti dallo stessone L’Ultimo Bacio e il suo sequel Baciami Ancora), oltre che su un gruppo corale composto tra gli altri da Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Valeria Solarino, Giammarco Tognazzi, Giulia Michelini, Massimo Ghini, Giampaolo ...

IsaeChia : #Noi, al via le riprese del remake italiano di #ThisIsUs: ecco il cast (e dove andrà in onda) - sfiorata82 : RT @cinematografoIT: Al via le riprese della nuova serie Sky Original, #IlRe, diretta da Giuseppe Gagliardi. Luca Zingaretti sarà il protag… - fseviareggio : RT @cinematografoIT: Al via le riprese della nuova serie Sky Original, #IlRe, diretta da Giuseppe Gagliardi. Luca Zingaretti sarà il protag… - CinemApp_Cinema : Al via le riprese della nuova serie Sky Original, #IlRe, diretta da Giuseppe Gagliardi. Luca Zingaretti sarà il pro… - cinematografoIT : Al via le riprese della nuova serie Sky Original, #IlRe, diretta da Giuseppe Gagliardi. Luca Zingaretti sarà il pro… -