Al via la sperimentazione del vaccino italiano Takis. Ecco il punto sul numero dei vaccinati (Di lunedì 1 marzo 2021) Quanti sono i vaccinati con richiamo in Italia? Sono 1.400.262 quelle con la seconda dose, secondo il sito del governo. Intanto è partita la sperimentazione del vaccino tutto italiano anti Covid - 19 ... Leggi su globalist (Di lunedì 1 marzo 2021) Quanti sono icon richiamo in Italia? Sono 1.400.262 quelle con la seconda dose, secondo il sito del governo. Intanto è partita ladeltuttoanti Covid - 19 ...

globalistIT : - VSalute4 : #VaccinoAntiCovid, oggi al via test #takis >>> - Giornaleditalia : Covid, vaccino italiano: al via la sperimentazione - igeamedical : Partita la sperimentazione del #vaccino italiano #Takis-#Rottapharm - Herbert403 : Covid, al via la sperimentazione umana del secondo vaccino italiano. Primo volontario un ragazzo di 21 anni… -