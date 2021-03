Al riparo dalla guerra, ora libera da Covid. Tutti vaccinati sull'isola di 'Mediterraneo' (Di lunedì 1 marzo 2021) Le autorità greche hanno immunizzato ogni abitante di Kastellorizo: un primato in Europa. "Così il turismo può ripartire e la sanità non collassa" Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Le autorità greche hanno immunizzato ogni abitante di Kastellorizo: un primato in Europa. "Così il turismo può ripartire e la sanità non collassa"

