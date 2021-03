Adr: per qualità servizi aeroporto Fiumicino premiato come migliore d’Europa (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma – Per il quarto anno consecutivo, il “Leonardo da Vinci” riceve il riconoscimento di aeroporto europeo piu’ apprezzato dai passeggeri. A renderlo noto e’ Aci (Airports Council International) – l’associazione internazionale che misura in modo indipendente, attraverso interviste ai viaggiatori, la qualita’ percepita in oltre 350 aeroporti in tutto il mondo – che ha assegnato allo scalo di Fiumicino il riconoscimento “Airport Service Quality Award” per l’anno 2020. Il riconoscimento arriva in uno degli anni piu’ difficili e impegnativi per il settore del trasporto aereo. In particolare, i viaggiatori del “Leonardo da Vinci” hanno apprezzato lo sforzo di Aeroporti di Roma nel garantire un servizio di qualita’ anche durante la pandemia da Covid-19. L’hub romano ottiene questo premio con un punteggio di 4,47 su base annua rispetto ad ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma – Per il quarto anno consecutivo, il “Leonardo da Vinci” riceve il riconoscimento dieuropeo piu’ apprezzato dai passeggeri. A renderlo noto e’ Aci (Airports Council International) – l’associazione internazionale che misura in modo indipendente, attraverso interviste ai viaggiatori, la qualita’ percepita in oltre 350 aeroporti in tutto il mondo – che ha assegnato allo scalo diil riconoscimento “Airport Service Quality Award” per l’anno 2020. Il riconoscimento arriva in uno degli anni piu’ difficili e impegnativi per il settore del trasporto aereo. In particolare, i viaggiatori del “Leonardo da Vinci” hanno apprezzato lo sforzo di Aeroporti di Roma nel garantire uno di qualita’ anche durante la pandemia da Covid-19. L’hub romano ottiene questo premio con un punteggio di 4,47 su base annua rispetto ad ...

Fiumicino aeroporto europeo più apprezzato dai passeggeri Nonostante la gravità del contesto, ADR prosegue determinata nel suo percorso di qualità e risponde ... un sistema sicuro e innovativo per sostenere la ripresa del traffico aereo, strategico per il ...

Nonostante la gravità del contesto, ADR prosegue determinata nel suo percorso di qualità e risponde ... un sistema sicuro e innovativo per sostenere la ripresa del traffico aereo, strategico per il ... Per il quarto anno consecutivo, l'aeroporto di Fiumicino "Leonardo da Vinci" riceve il riconoscimento di aeroporto europeo più apprezzato dai passeggeri. A renderlo noto è Aci (Airports Council Intern ...