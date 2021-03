A. Saudita: Faraone, 'su attacco Magistratura democratica a Renzi tutti muti? (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “Renzi sull'Arabia ha già detto tutto sulla stampa nazionale e internazionale: invito tutti a rileggere le numerose interviste rilasciate a quotidiani esteri e nazionali che certo non sono state fatte a tavolino come fa Casalino". Così il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone, a Tagadà. "Sull'omicidio Khashoggi ha usato parole di grande chiarezza chiedendo di fare luce. Per quanto riguarda il 'rinascimento Saudita' mi pare che ne abbiano parlato anche altri : lo stesso ministro Di Maio che rappresenta il nostro Paese ai massimi livelli ha illustrato le grandi opportunità per le aziende italiane in quel territorio, basta visitare il sito web della Farnesina. Rimango invece basito del fatto che se Renzi partecipa ad una conferenza internazionale, come accade a ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “sull'Arabia ha già detto tutto sulla stampa nazionale e internazionale: invitoa rileggere le numerose interviste rilasciate a quotidiani esteri e nazionali che certo non sono state fatte a tavolino come fa Casalino". Così il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide, a Tagadà. "Sull'omicidio Khashoggi ha usato parole di grande chiarezza chiedendo di fare luce. Per quanto riguarda il 'rinascimento' mi pare che ne abbiano parlato anche altri : lo stesso ministro Di Maio che rappresenta il nostro Paese ai massimi livelli ha illustrato le grandi opportunità per le aziende italiane in quel territorio, basta visitare il sito web della Farnesina. Rimango invece basito del fatto che separtecipa ad una conferenza internazionale, come accade a ...

