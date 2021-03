**A. Saudita: Casa Bianca, 'ci riserviamo il diritto di sanzionare Mbs'** (Di lunedì 1 marzo 2021) Washington, 1 mar. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti si "riservano il diritto" di imporre sanzioni in futuro e "se necessario" contro l'erede al trono Saudita, Mohammed bin Salman, che secondo un rapporto dell'intelligence Usa ha "approvato" l'operazione per "uccidere o catturare" il giornalista Jamal Khashoggi. Lo ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki, nel corso di una conferenza stampa. "Certamente ci riserviamo il diritto di intraprendere qualsiasi azione al momento e nel modo che sceglieremo", ha detto Psaki, aggiungendo che "storicamente, gli Stati Uniti, sia con presidenti democratici che repubblicani, non hanno sanzionato i leader di governo dei Paesi con i quali abbiamo relazioni diplomatiche". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Washington, 1 mar. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti si "riservano il" di imporre sanzioni in futuro e "se necessario" contro l'erede al trono, Mohammed bin Salman, che secondo un rapporto dell'intelligence Usa ha "approvato" l'operazione per "uccidere o catturare" il giornalista Jamal Khashoggi. Lo ha dichiarato la portavoce della, Jen Psaki, nel corso di una conferenza stampa. "Certamente ciildi intraprendere qualsiasi azione al momento e nel modo che sceglieremo", ha detto Psaki, aggiungendo che "storicamente, gli Stati Uniti, sia con presidenti democratici che repubblicani, non hanno sanzionato i leader di governo dei Paesi con i quali abbiamo relazioni diplomatiche".

