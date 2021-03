«7 milioni di vaccinati entro marzo». Ma a un mese dalla scadenza sono solo 1,3 milioni: così è naufragato il piano anti Covid di Arcuri e Conte (Di lunedì 1 marzo 2021) Carla ha 48 anni e vive a Siena, è un’insegnante ed è stata vaccinata. Sandro ne ha 32, fa lo stesso identico mestiere a Milano ma della sua prima dose di vaccino anti Covid neanche l’ombra. Tiziano è un 90enne di Padova, aspetta ancora di essere vaccinato contro Covid-19 al contrario del coetaneo Guido, che vive a Roma ed è tranquillo con la sua doppia dose di Pfizer ricevuta. E ancora in Sicilia le forze dell’ordine continuano a prendere appuntamento per il vaccino Astrazeneca: 14 mila i colleghi già in parte immunizzati con la prima dose. Nelle Marche solo 32 gli agenti coinvolti nella campagna. Mentre Mario Draghi pone le basi di un nuovo piano vaccinale e quello vecchio continua a presentare falle, ogni Regione va avanti da sé. Tempi, priorità di categoria e logistica variano ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) Carla ha 48 anni e vive a Siena, è un’insegnante ed è stata vaccinata. Sandro ne ha 32, fa lo stesso identico mestiere a Milano ma della sua prima dose di vaccinoneanche l’ombra. Tiziano è un 90enne di Padova, aspetta ancora di essere vaccinato contro-19 al contrario del coetaneo Guido, che vive a Roma ed è tranquillo con la sua doppia dose di Pfizer ricevuta. E ancora in Sicilia le forze dell’ordine continuano a prendere appuntamento per il vaccino Astrazeneca: 14 mila i colleghi già in parte immunizzati con la prima dose. Nelle Marche32 gli agenti coinvolti nella campagna. Mentre Mario Draghi pone le basi di un nuovovaccinale e quello vecchio continua a presentare falle, ogni Regione va avda sé. Tempi, priorità di categoria e logistica variano ...

