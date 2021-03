5 consigli pratici per ristrutturare casa all’insegna della sostenibilità (Di lunedì 1 marzo 2021) Fra i settori che hanno un maggiore impatto ambientale sul nostro pianeta c’è quello delle costruzioni. L’edilizia comporta non solo il consumo di suolo, nei casi di edifici nuovi, ma anche una quantità considerevole di emissioni di CO2. Un’impronta che può essere però ridotta – compensata, come si dice tecnicamente – se la progettazione dà vita a strutture sostenibili da un punto di vista ambientale. Un ragionamento valido sia per strutture nuove sia quando decidiamo di ristrutturare la nostra casa. Leggi su vanityfair (Di lunedì 1 marzo 2021) Fra i settori che hanno un maggiore impatto ambientale sul nostro pianeta c’è quello delle costruzioni. L’edilizia comporta non solo il consumo di suolo, nei casi di edifici nuovi, ma anche una quantità considerevole di emissioni di CO2. Un’impronta che può essere però ridotta – compensata, come si dice tecnicamente – se la progettazione dà vita a strutture sostenibili da un punto di vista ambientale. Un ragionamento valido sia per strutture nuove sia quando decidiamo di ristrutturare la nostra casa.

luca_cazzaniga : 10 consigli pratici su come fotografare gli animali - cesco_78 : Domani una puntatona (quasi 20 minuti) con una serie di consigli pratici per configurare e usare bene la propria re… - OneDayInVenezia : Come ridurre il peso di una foto? Consigli pratici per app gratuite - olivahseyes : @daeusyeol sempre a disposizione per consigli pratici e veloci -