1 marzo: il bollettino sul Coronavirus in Italia (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo i 17.455 nuovi contagiati e 192 decessi di ieri l’andamento dei contagi di Coronavirus in Italia con il bollettino del 28 febbraio del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento La suddivisione regione per regione dei casi delle ultime 24 ore: in Basilicata 75 nuovi casi positivi su un totale di 1.353 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Nelle scorse 24 ore risultano 3 decessi, 2 a Potenza e uno a Sant’Arcangelo. I lucani guariti o negativizzati sono 9. Nel bollettino di oggi i Comuni con più casi Potenza (20) e Sant’Arcangelo (8). Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 96 (+1): al San Carlo di Potenza 29 nel reparto di Malattie infettive, 19 in Pneumologia, 13 in Medicina d’urgenza e 5 in Terapia intensiva; all’ospedale ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo i 17.455 nuovi contagiati e 192 decessi di ieri l’andamento dei contagi diincon ildel 28 febbraio del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento La suddivisione regione per regione dei casi delle ultime 24 ore: in Basilicata 75 nuovi casi positivi su un totale di 1.353 tamponi molecolari registrati ieri in Basilicata. Nelle scorse 24 ore risultano 3 decessi, 2 a Potenza e uno a Sant’Arcangelo. I lucani guariti o negativizzati sono 9. Neldi oggi i Comuni con più casi Potenza (20) e Sant’Arcangelo (8). Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 96 (+1): al San Carlo di Potenza 29 nel reparto di Malattie infettive, 19 in Pneumologia, 13 in Medicina d’urgenza e 5 in Terapia intensiva; all’ospedale ...

PISAinVIDEO : Asl Toscana Nord-Ovest, coronavirus: bollettino di lunedì 1 marzo - clikservernet : 1 marzo: il bollettino sul Coronavirus in Italia - Noovyis : (1 marzo: il bollettino sul Coronavirus in Italia) Playhitmusic - - ReteAmbiente : Uscito il numero di marzo 2021 della rivista 'Rifiuti - Bollettino di informazione normativa'. L'editoriale del Dir… - baritoday : In Puglia altri 631 nuovi casi Covid ma il tasso di positivi resta alto. In crescita i ricoveri… -