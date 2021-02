Zona rossa, regole e divieti dal 1 marzo: cosa cambia (Di domenica 28 febbraio 2021) Zona rossa da domani, lunedì 1 marzo, per Basilicata e Molise. Con la firma dell’ordinanza ieri e il conseguente il passaggio di colore, le due regioni saranno quindi soggette a nuove misure, regole e restrizioni per arginare la diffusione del coronavirus. Ecco, di seguito, un elenco con i principali divieti e norme da seguire. – Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle 18 per i bar e fino alle ore 22 per i ristoranti. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. – Vietati tutti gli spostamenti in entrata, uscita e all’interno della regione e del comune, con l’eccezione ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 febbraio 2021)da domani, lunedì 1, per Basilicata e Molise. Con la firma dell’ordinanza ieri e il conseguente il passaggio di colore, le due regioni saranno quindi soggette a nuove misure,e restrizioni per arginare la diffusione del coronavirus. Ecco, di seguito, un elenco con i principalie norme da seguire. – Chiusura di bar e ristoranti, 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle 18 per i bar e fino alle ore 22 per i ristoranti. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Chiusura dei negozi, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità. Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. – Vietati tutti gli spostamenti in entrata, uscita e all’interno della regione e del comune, con l’eccezione ...

