Zona rossa, arancione, gialla e bianca: come cambia l'Italia domani 1 marzo (Di domenica 28 febbraio 2021) Da domani 1 marzo l'Italia cambia colori, con regole e restrizioni su spostamenti e aperture negozi, bar e ristoranti, per contenere la diffusione del coronavirus. La nuova mappa delle Regioni vede il passaggio in Zona rossa di Basilicata e Molise e in Zona arancione di Marche, Lombardia e Piemonte. C'è poi un'altra novità: passa infatti in Zona bianca la Sardegna. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato ieri, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia, cinque nuove ordinanze. Una di queste conferma per ulteriori quindici giorni per le Regioni Abruzzo, Toscana, Umbria e per la Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, le misure disposte dall'ordinanza del 12 febbraio 2021.

