Zona arancione, le regole dal 1 marzo: cosa si può fare (Di domenica 28 febbraio 2021) Zona arancione da domani, lunedì 1 marzo, per Lombardia, Marche e Piemonte. Con il passaggio di colore, ecco quindi nuove misure e regole per arginare la diffusione del coronavirus nelle regioni. cosa si potrà, o non si potrà fare, quindi, da domani? Di seguito divieti e norme: – Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del proprio Comune. Saranno comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 28 febbraio 2021)da domani, lunedì 1, per Lombardia, Marche e Piemonte. Con il passaggio di colore, ecco quindi nuove misure eper arginare la diffusione del coronavirus nelle regioni.si potrà, o non si potrà, quindi, da domani? Di seguito divieti e norme: – Vietato circolare dalle ore 22 alle ore 5 del mattino, salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita da una Regione all’altra e da un Comune all’altro, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità. Raccomandazione di evitare spostamenti non necessari nel corso della giornata all’interno del proprio Comune. Saranno comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi ...

