Yakuza | Like A Dragon | cosa ci aspettiamo dalla versione next-gen PS5

(Di domenica 28 febbraio 2021)è ormai uscito su tutte le piattaforme, manca solo su PS5, ecco quindicida questa-gen. Probabilmente l’avete già giocato e finito quando uscì lo scorso anno sulle console di generazione (ormai) passata, tuttavia, conosciuto in oriente come7, sta per giovare di una nuova rinascita con il suo debutto su console PlayStation 5. Questa generazione di console promette infatti di migliorare la grafica con una nuova fluidità tutta da vedere. In realtà queste migliorie sono già arrivate in precedenza ed esclusivamente su Xbox Series X, ma ora che stanno arrivando su console Sony è meglio darci uno sguardo da vicino e capire ...

DarkromacTwitch : Ultimo giorno di Live della settimana e nuovo appuntamento alle 21.30 su Twitch con Yakuza: Like a Dragon. Vediamo… - DarkromacTwitch : Nuova settimana e nuovo appuntamento con Yakuza: Like a Dragon! Alle 21.30 su Twitch è tempo di proseguire con la t… -

Ultime Notizie dalla rete : Yakuza Like

tuttoteK

La seriesta godendo di una nuova giovinezza nell'ultimo periodo, specialmente nel mercato occidentale.ha infatti venduto 14 milioni di copie a livello globale , e mentreA Dragon segna l'inizio di un nuovo corso, gli sviluppatori stanno ragionando su alcune produzioni che meriterebbero una ...Buono shopping! La nostra selezione di prodotti Mortal Kombat 11 Ultimate - 39,99 ( 59,99 )A Dragon - Day ICHI Edition - 34,99 ( 59,99 ) Call of Duty: Black Ops Cold War - 68,10 ( ...In passato abbiamo dato priorità al tentativo di riguadagnare popolarità oltreoceano con Yakuza 0. Kenzan e Ishin sono due giochi spin-off di Yakuza rilasciati per PlayStation 3 incentrati sulla stori ...La serie di Yakuza sta macinando successi in Occidente, complice l’arrivo dell’ultimo capitolo, Yakuza: Like a Dragon (qui la nostra recensione), per la prima volta localizzato in italiano. Il produce ...