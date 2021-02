Wta Lione 2021: il montepremi e il prize money (Di domenica 28 febbraio 2021) Il montepremi del Wta di Lione 2021, evento in scena dall’1 al 7 marzo. Ekaterina Alexandrova guida il seeding del torneo francese, rappresentante autorevole di un tennis congeniale alle superfici rapide. Le transalpine Fiona Ferro, Caroline Garcia, Kiki Mladenovic e Alizé Cornet occupano dalla seconda alla quinta testa di serie. Presente inoltre Camila Giorgi, unica italiana in main draw. Il prize money del Wta di Lione corrisponde a 193.959 euro complessivi, dei quali 23.548 andranno alla vincitrice della competizione, uniti a 280 punti per il ranking femminile. Di seguito tutte le cifre dell’evento francese, dilazionate per ogni turno. montepremi WTA Lione 2021 PRIMO TURNO: 2.157 (1 punto) SECONDO TURNO: 2.963 euro (30 punti) QUARTI ... Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Ildel Wta di, evento in scena dall’1 al 7 marzo. Ekaterina Alexandrova guida il seeding del torneo francese, rappresentante autorevole di un tennis congeniale alle superfici rapide. Le transalpine Fiona Ferro, Caroline Garcia, Kiki Mladenovic e Alizé Cornet occupano dalla seconda alla quinta testa di serie. Presente inoltre Camila Giorgi, unica italiana in main draw. Ildel Wta dicorrisponde a 193.959 euro complessivi, dei quali 23.548 andranno alla vincitrice della competizione, uniti a 280 punti per il ranking femminile. Di seguito tutte le cifre dell’evento francese, dilazionate per ogni turno.WTAPRIMO TURNO: 2.157 (1 punto) SECONDO TURNO: 2.963 euro (30 punti) QUARTI ...

sportface2016 : Qualificazioni Wta #Lione 2021: #GattoMonticone stacca il pass per il tabellone principale - sportface2016 : #WTALione 2021: il montepremi del torneo francese, #Giorgi protagonista - federtennis : Giulia #GattoMonticone conquista un posto nel tabellone principale del #WTA di Lione superando l'austriaca Barbara… - GeorgeSpalluto : Giulia Gatto-Monticone si qualifica per il Wta di Lione battendo Barbara Haas 26 63 63. Sarà il 10° main draw in ca… - livetennisit : WTA Lione e Doha: LIVE i risultati con il dettaglio delle Qualificazioni. In campo Giulia Gatto Monticone -