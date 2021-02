WTA Lione 2021 | Giulia Gatto-Monticone rimonta Barbara Haas ed entra nel tabellone principale

Leggi su oasport

(Di domenica 28 febbraio 2021)diventa la seconda italiana in campo neldel WTA 250 di. La piemontese recupera un set di svantaggio contro l’austriacae prevale per 2-6 6-3 6-3, tornando così a giocare un match di main draw in un torneo WTA a distanza di un anno da Monterrey (escludendo il caso particolare del 125k di Praga). 2 ore e 12 minuti la durata dell’incontro. Il primo parziale gira nel terzo game, quello più lungo e anche in cui(che nulla ha a che vedere con Tommy, oltre a non esserne connazionale), dopo quattro palle break non sfruttate e due opportunità del 2-1 non sfruttate dall’italiana, riesce alla fine a strappare a quest’ultima la battuta. ...