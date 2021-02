William e Kate: l’appello sulle vaccinazioni (Di domenica 28 febbraio 2021) Tramite un recente video postato sul loro profilo, William e Kate hanno fatto un appello ai propri followers, ricordando loro l’importanza del vaccino e invitandoli a fare attenzione alle fake news, che girano soprattutto sui social. Dopo l’appello che nei giorni scorsi aveva fatto la regina Elisabetta II, invitando i suoi sudditi a pensare prima agli altri e poi a sé stessi e a stare attenti a rispettare Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 28 febbraio 2021) Tramite un recente video postato sul loro profilo,hanno fatto un appello ai propri followers, ricordando loro l’importanza del vaccino e invitandoli a fare attenzione alle fake news, che girano soprattutto sui social. Dopoche nei giorni scorsi aveva fatto la regina Elisabetta II, invitando i suoi sudditi a pensare prima agli altri e poi a sé stessi e a stare attenti a rispettare Articolo completo: dal blog SoloDonna

