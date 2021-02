Volley | Superlega | i risultati della 2a giornata di Preliminari

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 28 febbraio 2021) Secondaper il turno Preliminare diche porterà 3 squadre ad accedere ai Playoff Scudetto; dopo il primo turno di, per alcuni i giochi si sono chiude già in questo weekend. A trionfare in gara 2 sono Modena, Piacenza e Verona; le prime due conquistano quindi i Playoff, mentre Verona e Milano andranno a gara 3. Scopriamo quindi insieme idelle partite2adidimaschile.: le partite2aNell’anticipo del sabato Modena chiude i giochi per prima rifilando un altro secco 3-0 alla Consar Ravenna; i padroni di casa lottano comunque per tutta la partita mettendo in difficoltà i Canarini costretti a ...