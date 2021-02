“Volevo uccidermi” Silvia Toffanin scoppia a piangere per la confessione choc della famosa cantante italiana. Ecco chi è (Di domenica 28 febbraio 2021) La puntata di Verissimo di sabato 27 febbraio ha avuto come ospite un’importante protagonista del panorama musicale italiano. La sua dichiarazione, in particolare, ha veramente lasciato di stucco molti fans della cantante. Nessuno, a quanto pare, era a conoscenza di quella grave situazione che l’aveva addirittura portata a un passo dal suicidio. Un’affermazione che ha preoccupato molto gli ammiratori di Ivana Spagna. La sua voce melodiosa e potente ha conquistato migliaia di persone sia all’inizio della sua carriera quando, come ricordiamo, le sue emozionanti canzoni erano in lingua inglese e sia successivamente quando i brani sono diventati in italiano. Spagna, durante gli anni Novanta, ha persino affascinato Elton John che l’aveva scelta, per l’appunto, per interpretare il famoso testo “Un cerchio della vita” ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 28 febbraio 2021) La puntata di Verissimo di sabato 27 febbraio ha avuto come ospite un’importante protagonista del panorama musicale italiano. La sua dichiarazione, in particolare, ha veramente lasciato di stucco molti fans. Nessuno, a quanto pare, era a conoscenza di quella grave situazione che l’aveva addirittura portata a un passo dal suicidio. Un’affermazione che ha preoccupato molto gli ammiratori di Ivana Spagna. La sua voce melodiosa e potente ha conquistato migliaia di persone sia all’iniziosua carriera quando, come ricordiamo, le sue emozionanti canzoni erano in lingua inglese e sia successivamente quando i brani sono diventati in italiano. Spagna, durante gli anni Novanta, ha persino affascinato Elton John che l’aveva scelta, per l’appunto, per interpretare il famoso testo “Un cerchiovita” ...

