Voglia di viaggio. Nuove mete per ripartire (Di domenica 28 febbraio 2021) Il promontorio di Gabicce, nelle Marche. Per non perdere ideali e fantasia, dopo aver fatto a Cuba una ben nota Revolución, stanco degli ingranaggi della politica, il comandante Che Guevara partì e nel 1965 scrisse un diario dei suoi viaggi africani divenuto un libro, L’anno in cui non siamo stati da nessuna parte. Un titolo che pare fatto apposta per il nostro 2020. Per quelle di noi cui non è bastato, in questi mesi, imparare a impastare il pane o comprare una bicicletta con il bonus, non resta che riprovare a viaggiare o almeno a desiderare di farlo. Reimparando. Dimenticandosi della velocità. Accettando di ridar voce ai luoghi piccoli e del silenzio. Scegliendo posti poco lontani, all’insegna della rarefazione sociale e dell’autenticità. Ritrovando la gioia del camminare. Trovando nuovi spazi al desiderio, un movente che va smussato con una buona dose di realtà. Secondo la ... Leggi su iodonna (Di domenica 28 febbraio 2021) Il promontorio di Gabicce, nelle Marche. Per non perdere ideali e fantasia, dopo aver fatto a Cuba una ben nota Revolución, stanco degli ingranaggi della politica, il comandante Che Guevara partì e nel 1965 scrisse un diario dei suoi viaggi africani divenuto un libro, L’anno in cui non siamo stati da nessuna parte. Un titolo che pare fatto apposta per il nostro 2020. Per quelle di noi cui non è bastato, in questi mesi, imparare a impastare il pane o comprare una bicicletta con il bonus, non resta che riprovare a viaggiare o almeno a desiderare di farlo. Reimparando. Dimenticandosi della velocità. Accettando di ridar voce ai luoghi piccoli e del silenzio. Scegliendo posti poco lontani, all’insegna della rarefazione sociale e dell’autenticità. Ritrovando la gioia del camminare. Trovando nuovi spazi al desiderio, un movente che va smussato con una buona dose di realtà. Secondo la ...

