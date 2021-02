Virus, frase choc del medico dello Spallanzani: "Lavorano perché non finisca" (Di domenica 28 febbraio 2021) Valentina Dardari Il post social del dottor Vaia dello Spallanzani fa discutere: "Non assecondiamo chi non vuole la fine del Covid" In un post su Facebook Francesco Vaia, direttore sanitario dell'istituto Spallanzani di Roma, ha usato poche parole ma alquanto inquietanti: "Non inseguiamo le varianti, studiamole; non assecondiamo chi auspica e lavora perché non abbia mai fine". Vaia sembra quasi con la sua affermazione voler ipotizzare che ci sia qualcuno che sta facendo di tutto affinché la pandemia continui e non abbia termine. Il direttore Vaia non fa però nomi, solo supposizioni, senza far capire se vi siano prove fondate. Il dubbio quindi nasce spontaneo: che Vaia, in campo fin dall’inizio per contrastare e sconfiggere il Virus, in prima linea per curare i pazienti Covid, sappia ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 28 febbraio 2021) Valentina Dardari Il post social del dottor Vaiafa discutere: "Non assecondiamo chi non vuole la fine del Covid" In un post su Facebook Francesco Vaia, direttore sanitario dell'istitutodi Roma, ha usato poche parole ma alquanto inquietanti: "Non inseguiamo le varianti, studiamole; non assecondiamo chi auspica e lavoranon abbia mai fine". Vaia sembra quasi con la sua affermazione voler ipotizzare che ci sia qualcuno che sta facendo di tutto affinché la pandemia continui e non abbia termine. Il direttore Vaia non fa però nomi, solo supposizioni, senza far capire se vi siano prove fondate. Il dubbio quindi nasce spontaneo: che Vaia, in campo fin dall’inizio per contrastare e sconfiggere il, in prima linea per curare i pazienti Covid, sappia ...

