Villabate (Palermo): aumento casi Covid tra studenti e insegnanti, scuole chiuse per una settimana (Di domenica 28 febbraio 2021) A Villabate (Palermo) in aumento i casi tra gli studenti e gli insegnanti nelle scuole, con possibili quattro positivi Covid19 con variante inglese. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 febbraio 2021) A) intra glie glinelle, con possibili quattro positivi19 con variante inglese. L'articolo .

