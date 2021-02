Villa comunale di Chieti, l'assessore Rispoli annuncia: 'Presto gli interventi contro il degrado' (Di domenica 28 febbraio 2021) La Villa comunale si rifà il look. L'assessore ai Lavori pubblici, Stefano Rispoli fa sapere che sono in partenza i lavori di rifacimento del campetto (con fondi regionali) e altri interventi di ... Leggi su chietitoday (Di domenica 28 febbraio 2021) Lasi rifà il look. L'ai Lavori pubblici, Stefanofa sapere che sono in partenza i lavori di rifacimento del campetto (con fondi regionali) e altridi ...

