VIDEO Team New Zealand si allena con vento leggero a 7 nodi in vista dell’America’s Cup (Di domenica 28 febbraio 2021) Bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di rivedere in acqua Team New Zealand e Luna Rossa per la finale di America’s Cup. L’inizio del match race era previsto per il 6 marzo con le prime due regate, ma non si svolgerà nessuna sfida in quel giorno nel Golfo di Hauraki in considerazione del lockdown imposto dalle autorità neozelandesi a partire da oggi (durerà una settimana). Entrambi gli equipaggi stanno lavorando agli ultimi aggiornamenti sulle imbarcazioni. Gli allenamenti con il lockdown di allerta 3 sarebbero vietati ma poche ore fa è arrivata una deroga da parte del Governo che consente agli equipaggi di Team New Zealand e Luna Rossa di tornare in acqua per gli ultimi test. Il Challenger italiano ha dimostrato di essere estremamente competitivo in condizioni di vento ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) Bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di rivedere in acquaNewe Luna Rossa per la finale di America’s Cup. L’inizio del match race era previsto per il 6 marzo con le prime due regate, ma non si svolgerà nessuna sfida in quel giorno nel Golfo di Hauraki in considerazione del lockdown imposto dalle autorità neozelandesi a partire da oggi (durerà una settimana). Entrambi gli equipaggi stanno lavorando agli ultimi aggiornamenti sulle imbarcazioni. Glimenti con il lockdown di allerta 3 sarebbero vietati ma poche ore fa è arrivata una deroga da parte del Governo che consente agli equipaggi diNewe Luna Rossa di tornare in acqua per gli ultimi test. Il Challenger italiano ha dimostrato di essere estremamente competitivo in condizioni di...

SkySport : Luna Rossa batte Team Uk e vince la Prada Cup: ora la sfida a New Zealand. VIDEO - Eurosport_IT : Buonanotte così ?? @lunarossa orgoglio italiano: riviviamo la vittoria delle ultime due regate contro il Team Ineos… - Tony_Cavallaro : RT @MilanPress_it: Buongiorno così... ?? ??? #milanpress #acmilan #sempremilan #anewmilan #sansiro #laugh #team - proietta : RT @DrApocalypse: da 20 anni, una sola domanda in riferimento a Sanremo 2001. Team #Giorgia o Team #Elisa? ???? - DrApocalypse : da 20 anni, una sola domanda in riferimento a Sanremo 2001. Team #Giorgia o Team #Elisa? ???? -