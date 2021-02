VIDEO Luna Rossa in allenamento verso l’America’s Cup. Vento a 8 nodi (Di domenica 28 febbraio 2021) In attesa di capire quando comincerà effettivamente l’America’s Cup 2021, i due equipaggi protagonisti della serie finale possono continuare a sviluppare gli AC75 per arrivare nelle migliori condizioni possibili al Match Race che metterà in palio la vecchia brocca. Il defender Emirates Team New Zealand ed il challenger Luna Rossa Prada Pirelli hanno ottenuto il diritto di allenarsi in acqua anche durante il lockdown di livello 3 (il più duro) imposto nella regione di Auckland per i prossimi sette giorni. Te Rehutai e Luna Rossa possono proseguire dunque il percorso di avvicinamento verso le prime regate della 36ma Coppa America di vela, che non andranno sicuramente in scena prima di mercoledì 10 marzo 2021. Ricordiamo che, al contrario della Prada Cup, non esiste una data limite per ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021) In attesa di capire quando comincerà effettivamenteCup 2021, i due equipaggi protagonisti della serie finale possono continuare a sviluppare gli AC75 per arrivare nelle migliori condizioni possibili al Match Race che metterà in palio la vecchia brocca. Il defender Emirates Team New Zealand ed il challengerPrada Pirelli hanno ottenuto il diritto di allenarsi in acqua anche durante il lockdown di livello 3 (il più duro) imposto nella regione di Auckland per i prossimi sette giorni. Te Rehutai epossono proseguire dunque il percorso di avvicinamentole prime regate della 36ma Coppa America di vela, che non andranno sicuramente in scena prima di mercoledì 10 marzo 2021. Ricordiamo che, al contrario della Prada Cup, non esiste una data limite per ...

