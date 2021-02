Video l’Eredità 28 febbraio 2021: Federica Antonielli (Di domenica 28 febbraio 2021) l’Eredità di domenica 28 febbraio 2021. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, è Federica Antonielli di Roma. Federica è una studentessa di Design for the Fashion System al Politecnico di Milano. E’ fidanzata con Giuseppe. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 18.750 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 28 febbraio 2021)di domenica 28. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, diventando campionessa del programma, èdi Roma.è una studentessa di Design for the Fashion System al Politecnico di Milano. E’ fidanzata con Giuseppe. Al suo primo tentativo non è riuscita ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che oggi, dopo qualche dimezzamento, valeva 18.750 euro. Peccato, riproverà domani! Trovate ildella Ghigliottina di stasera cliccando il link sotto e andando al minuto 50:00 circa. A seguire la ...

Antonio55708705 : RT @EugenioCardi: Mentre noi seguiamo l'Eredità con @insinnaflavio, #Frida ne approfitta per ripulire il vasetto dello yogurt ?? https://t.c… - giannileft : RT @EugenioCardi: Mentre noi seguiamo l'Eredità con @insinnaflavio, #Frida ne approfitta per ripulire il vasetto dello yogurt ?? https://t.c… - ZicaEliana : RT @EugenioCardi: Mentre noi seguiamo l'Eredità con @insinnaflavio, #Frida ne approfitta per ripulire il vasetto dello yogurt ?? https://t.c… - CamilleCanigli1 : RT @EugenioCardi: Mentre noi seguiamo l'Eredità con @insinnaflavio, #Frida ne approfitta per ripulire il vasetto dello yogurt ?? https://t.c… - Susanna05662273 : RT @EugenioCardi: Mentre noi seguiamo l'Eredità con @insinnaflavio, #Frida ne approfitta per ripulire il vasetto dello yogurt ?? https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Video l’Eredità Fantina Polo e la battaglia per l’eredità di papà Marco: «Sia un esempio per le ragazze di oggi» Corriere della Sera