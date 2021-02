VIDEO Federica Brignone vince il superG della Val di Fassa! Italiana più vincente di sempre | battuta Gut

(Di domenica 28 febbraio 2021)ha vinto ilfemminileVal di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. L’azzurra si è imposta sulla pista La Volata, battendo per 59 centesimi la svizzera Lara Gut, al momento regina di questa specialità. La nosta portacolori è stata letteralmente impeccabile nella località dolomitica e ha giganteggiato da vera fuoriclasse, salendo così sul gradino più alto del podio per la prima volta in stagione. La valdostana ricorderà perquesta giornata perché è diventata l’piùnte di tutti i tempi in Coppa del Mondo, eguagliando lo storico primato di Deborah Compagnoni con 16 sigilli. Di seguito ilvittoria di...

stefaniapuddu73 : RT @lotticarlotta: Con @NonUnaDiMenoMI abbiamo chiesto a Federica Timeto di rispondere a qualche nostra domanda e lei ha fatto questo video… - lotticarlotta : Con @NonUnaDiMenoMI abbiamo chiesto a Federica Timeto di rispondere a qualche nostra domanda e lei ha fatto questo… - Federica_28_12 : RT @svnflowergio: quando vi dicono che Louis è stonato mostrategli questo video - federica_amica : RT @grigio2: Chi sono davvero io? L' avvelenata, radicale. Parte 1. - federica_amica : RT @grigio2: Parte seconda. Io ateo, anarchico, radicale, e in culo tutto il resto. -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Federica

OA Sport

Dobbiamo subito segnalare la magistrale prestazione della nostraBrignone, che, ... (agg Michela Colombo) DIRETTA SUPER - G VAL DI FASSA IN STREAMINGE TV: COME SEGUIRE LA GARA La diretta ...... insieme alla regista, alla responsabile organizzativa Iris Caffelli, alla drammaturgaDi ... con la creazione di un percorso virtuale che ci porterà a scoprire in anteprima contenutie ...Kajsa Vickhoff Lie è caduta malamente durante il secondo tratto del superG della Val di Fassa, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. La norvegese, che al primo intermedio aveva un pa ...Super-G femminile Val di Fassa 2021: spaventosa caduta di Lie, che urla di dolore. Si teme un infortunio piuttosto serio. La norvegese portata via in elicottero.