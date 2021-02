VIDEO Andrea Bagioli vince il Drome Classic: trionfo in solitaria in Francia (Di domenica 28 febbraio 2021) Andrea Bagioli ha vinto la Royal Bernard Drome Classic, corsa ciclistica di un giorno di livello 1.Pro. Il 21enne della Deceuninck Quick-Step ha conquistato la prima vittoria stagionale grazie a un ottimo attacco e ha tagliato il traguardo di Eurre (Francia) con 11” di vantaggio sul gruppo principale. Di seguito il VIDEO della vittoria di Andrea Bagioli al Drome Classic. VIDEO VITTORIA Andrea Bagioli Drome Classic @AndreaBagioli of @deceuninck qst wins @boucles Classic #DromeClassic #BDA21 (@lachainelequipe) pic.twitter.com/fidhVdYdym — World Cycling ... Leggi su oasport (Di domenica 28 febbraio 2021)ha vinto la Royal Bernard, corsa ciclistica di un giorno di livello 1.Pro. Il 21enne della Deceuninck Quick-Step ha conquistato la prima vittoria stagionale grazie a un ottimo attacco e ha tagliato il traguardo di Eurre () con 11” di vantaggio sul gruppo principale. Di seguito ildella vittoria dialVITTORIAof @deceuninck qst wins @boucles#BDA21 (@lachainelequipe) pic.twitter.com/fidhVdYdym — World Cycling ...

