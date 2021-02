Vicenza Cremonese probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 28 febbraio 2021) Gara valida per la ventiseiesima giornata della Serie B 20/21.si giocherà martedì 2 marzo alle ore 19,00 presso lo stadio Romeo Menti di. Come arrivano le squadre? I padroni di casa sono reduci dal pareggio esterno contro il Pisa di D’Angelo (2-2). Ancora un pareggio per i biancorossi, si tratta della seconda squadra con più pareggi in questo campionato (13, uno in meno del Cosenza). Ora però i biancorossi devono guardarsi alle spalle. La distanza dalla zona playout si è assottigliata ad un solo punto, quindi da adesso in poi ogni gara sarà l’equivalente di una finale. Per quanto riguarda gli ospiti, quest’ultimi hanno vinto in maniera estremamente convincente contro il Frosinone (4-0). L’arrivo di Pecchia ha rivitalizzato una squadra che faticava a decollare, ma ora laha ...