Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 28 febbraio 2021)28 FEBBRAIOORE 11.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN RITROVATI AL NUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLASU VIA AURELIA SI STA IN CODA TRA MALAGROTTA E CASTEL DI GUIDO DIREZIONE CERVETERI A CAUSA DI INCIDENTE SUL RACCORDO SI RALLENTA IN INTERNA TRA TUSCOLANA E ARDEATINA SI STA IN CODA SULLA CASSIA BIS TRA RACCOROD E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE VITERBO SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASSIA TRA RACCORDO E LA GIUSTINIANA ANCHE A CAUSA DEL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER LAVORI SU VIA SALARIA INCOLONNAMENTI ALTEZZA PASSO CORESE INDIREZIONE DI RIETI A MACCARESE INCOLONNAMENTI SU VIA DI CASTEL SAN GIROGIO TRA VIALE MARIA E VIALE DELLA PINETA DI FREGENE NELLE DUE ...