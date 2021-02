Verona-Juventus | le reazioni | il flop scudetto | lo sguardo di McKennie e le punizioni di Cristiano Ronaldo FOTO

(Di domenica 28 febbraio 2021) La 24esima giornata del campionato di Serie A rischia di allontanare quasi definitivamente ladalla possibilità di vincere un altro. La squadra di Andrea Pirlo ha registrato un altro passo falso, 1-1 il risultato finale: vantaggio dei bianconeri con il solito, i campioni d’Italia non riescono a raddoppiare ed il centrocampista Barak ha impattato su una disattenzione dei bianconeri. La compagine di Pirlo deve ancora recuperare una partita contro il Napoli, ma le chance di vincere loal momento non sono altissime. Anche in Champions League la situazione non è delle migliori, ladeve ribaltare la sconfitta all’andata contro il Porto. Ledel web Nel frattempo il web si è scatenato dopo l’ennesimo ...

Il Bentegodi si conferma stadio stregato per laquando l'avversario è l' Hellas . Con il pareggio di ieri sera , il bilancio delle mancate vittorie in terra veneta contro ilsale a quota 22 su 30 precedenti. Niente sconfitta come ...Il dato, noto e confermato, è che ladi Andrea Pirlo ha vinto solo le partite in cui ha segnato almeno due gol. Col corollario ... Quello diè stato il sesto 1 - 1 stagionale per i ...Federico Chiesa, calciatore della Juventus, ha commentato a DAZN il pareggio ottenuto dai bianconeri in casa dell'Hellas Verona. Lui, uno degli ultimi a mollare, ha sfornato anche l'assist per il gol ...La Juventus ha dovuto fare i conti con un nuovo passo falso nel campionato di Serie A contro il Verona. Le reazioni dal mondo del web ...