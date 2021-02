Verissimo, tutti gli ospiti e le anticipazioni di sabato 6 marzo 2021 (Di domenica 28 febbraio 2021) Si è conclusa l’ultima puntata di Verissimo e, proprio nella parte finale del talk show, Silvia Toffanin ha annunciato quali saranno alcuni ospiti che ci saranno nella puntata di sabato 6 marzo 2021. Dopo aver assistito ad una messa in onda con ben 10 protagonisti, che hanno fatto ridere ed emozionare i telespettatori da casa, la testa è già alla prossima registrazione. Non sappiamo ancora se ci saranno altri invitati in studio, è ancora troppo pesto per dirlo. Ma non temete: come sempre vi aggiorneremo step by step non appena avremo maggiori dettagli a riguardo. Verissimo, tutti gli ospiti della puntata del 6 marzo 2021 tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 5 ospiti a ... Leggi su tutto.tv (Di domenica 28 febbraio 2021) Si è conclusa l’ultima puntata die, proprio nella parte finale del talk show, Silvia Toffanin ha annunciato quali saranno alcuniche ci saranno nella puntata di. Dopo aver assistito ad una messa in onda con ben 10 protagonisti, che hanno fatto ridere ed emozionare i telespettatori da casa, la testa è già alla prossima registrazione. Non sappiamo ancora se ci saranno altri invitati in studio, è ancora troppo pesto per dirlo. Ma non temete: come sempre vi aggiorneremo step by step non appena avremo maggiori dettagli a riguardo.glidella puntata del 6i concorrenti del Grande Fratello Vip 5a ...

