Venezia-Reggiana: probabili formazioni quote e in tv (Di domenica 28 febbraio 2021) Il 1 marzo si giocherà la 26esima giornata di Serie B. Alle 21.00 presso lo stadio Pier Luigi Penzo si disputerà il match Venezia-Reggiana. La squadra di casa si trova al 3° posto mentre il Reggiana al 13° Come si presentano le due squadre? La squadra di casa guidata da Paolo Zanetti si trova al 3 posto grazie alla lunga serie di vittorie conseguite. Infatti nelle ultime partite ha totalizzato 4 vittorie ed un pareggio nell’ultimo scontro contro l’Empoli primo in classifica con 4 punti di vantaggio sui Veneziani. Contro la Reggiana ci si aspetta un Venezia con un gioco tattico ed equilibrato viste le ottime capacità dimostrate negli ultimi scontri. Tuttavia la Reggiana darà sicuramente del filo da torcere visto le ottime capacità dimostrate contro il Cittadella ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 28 febbraio 2021) Il 1 marzo si giocherà la 26esima giornata di Serie B. Alle 21.00 presso lo stadio Pier Luigi Penzo si disputerà il match. La squadra di casa si trova al 3° posto mentre ilal 13° Come si presentano le due squadre? La squadra di casa guidata da Paolo Zanetti si trova al 3 posto grazie alla lunga serie di vittorie conseguite. Infatti nelle ultime partite ha totalizzato 4 vittorie ed un pareggio nell’ultimo scontro contro l’Empoli primo in classifica con 4 punti di vantaggio suini. Contro laci si aspetta uncon un gioco tattico ed equilibrato viste le ottime capacità dimostrate negli ultimi scontri. Tuttavia ladarà sicuramente del filo da torcere visto le ottime capacità dimostrate contro il Cittadella ...

TuttoRegia : Le probabili formazioni di #Venezia vs #Reggiana - VeneziaFC_IT : A seguito dell’ottimo pareggio ottenuto venerdì contro l’Empoli, il Venezia tornerà in campo già domani sera, quand… - TuttoRegia : Il focus sul prossimo avversario della #Reggiana: il #Venezia - infobetting : Venezia- Reggiana (lunedì 1° marzo, ore 21): formazioni, quote, pronostici - Calciodiretta24 : Calcio in tv: Venezia-Reggiana apre la 27° giornata di Serie B -