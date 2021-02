Valorant ha un nuovo agente, la stellare Astra si mostra nel suo primo trailer (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo una settimana piena di leak, rumor e speculazioni, il nuovo agente di Valorant è stato ufficialmente svelato. Come apprendiamo da un trailer ufficiale, pubblicato poche ore fa, il nuovo eroe si chiama Astra ed è esattamente come è stato descritto dai precedenti rumor. Si tratta di un agente di ruolo Stratega, la quale sfrutta le "stelle" per danneggiare i nemici, distrarli e perfino attirarli in determinati punti, trasformando le suddette stelle in centri di gravità. Al momento, non sappiamo quando Astra diventerà disponibile nel gioco, ma è probabile un suo arrivo durante l'Atto II, atteso per la prossima settimana. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di domenica 28 febbraio 2021) Dopo una settimana piena di leak, rumor e speculazioni, ildiè stato ufficialmente svelato. Come apprendiamo da unufficiale, pubblicato poche ore fa, ileroe si chiamaed è esattamente come è stato descritto dai precedenti rumor. Si tratta di undi ruolo Stratega, la quale sfrutta le "stelle" per danneggiare i nemici, distrarli e perfino attirarli in determinati punti, trasformando le suddette stelle in centri di gravità. Al momento, non sappiamo quandodiventerà disponibile nel gioco, ma è probabile un suo arrivo durante l'Atto II, atteso per la prossima settimana. Leggi altro...

