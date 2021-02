VALORANT | Astra sarà il nuovo agente

Leggi su esports247

(Di domenica 28 febbraio 2021) Riot Games ha rivelato ilsu Twitter oggi, che entra con trionfo nel titolo Esport. Si chiama, è originaria del Ghana.si unisce a Brimstone, Omen e Viper nella categoria controller. È il primo controller aggiunto adall’uscita del gioco. I duellanti Raze, Reyna, Yoru e la sentinella Killjoy sono stati aggiunti dall’uscita del gioco. She’s already got it all planned out. Harness the cosmos and control the fight as, the newest Agent in. pic.twitter.com/1vTKh25atc —(@Play) February 27, 2021 Le abilità diPrima di attivare le abilità C, Q ed E, devi appendere alcune delle stelle dinel cielo con ...