Val Seriana, il comune di Valgoglio diventa zona rossa. La Regione accoglie la richiesta del sindaco: al via lo screening sugli abitanti (Di domenica 28 febbraio 2021) Il comune di Valgoglio, in alta Valle Seriana nella Bergamasca, da oggi alle 18 diventa zona rossa. La decisione è stata presa dalla Regione Lombardia dopo una riunione fra il sindaco Angelo Bosatelli, Ats e l'Ambito di Clusone. Diventano così quattro i Comuni lombardi oggetto di chiusure locali: gli altri sono Bollate nel Milanese, Mede in provincia di Pavia e Viggiù in quella di Varese, oltre al Bresciano diventato area arancione "rafforzata". Nel paesino di 586 abitanti ci sono 36 casi accertati di positività al Covid, fra questi due sorelle che frequentano rispettivamente la scuola materna e la primaria. Anche per questo il sindaco, prima del via libera alla zona ...

