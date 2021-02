Vaia (Spallanzani): "C'è chi lavora perché il virus non abbia mai fine". Poi chiarisce (Di domenica 28 febbraio 2021) “Non inseguiamo le varianti, studiamole; non assecondiamo chi auspica e lavora perché non abbia mai fine”. Un post su Facebook di Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, alza un polverone. Davvero c’è qualcuno che rema contro? Il direttore sanitario, più volte protagonista nelle ultime settimane di dichiarazioni in cui invitava a non terrorizzare con le varianti del virus, chiarisce che non pensa minimamente a oscuri personaggi che brigano per impedire a tutti di uscire dal tunnel, ma ha voluto, seppure in maniera forte, semplicemente indicare quella che è a suo avviso la strada da seguire con urgenza, considerando anche le tante preoccupazioni suscitate dalle varianti. “Varianti - precisa il direttore sanitario dello ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 28 febbraio 2021) “Non inseguiamo le varianti, studiamole; non assecondiamo chi auspica enonmai”. Un post su Facebook di Francesco, direttore sanitario dell’Istitutodi Roma, alza un polverone. Davvero c’è qualcuno che rema contro? Il direttore sanitario, più volte protagonista nelle ultime settimane di dichiarazioni in cui invitava a non terrorizzare con le varianti delche non pensa minimamente a oscuri personaggi che brigano per impedire a tutti di uscire dal tunnel, ma ha voluto, seppure in maniera forte, semplicemente indicare quella che è a suo avviso la strada da seguire con urgenza, considerando anche le tante preoccupazioni suscitate dalle varianti. “Varianti - precisa il direttore sanitario dello ...

