Vaccino, una sola dose o meglio due? Dall'età alle varianti: ecco cosa cambia (Di domenica 28 febbraio 2021) Il virus continua a correre, l'epidemia va fermata, ma le dosi di non sono ancora sufficienti per tutti. Ed ecco allora che si fa strada l'idea di inoculare la prima dose a più persone possibile. Ma ...

LiaQuartapelle : È in corso una campagna che suggerisce che l’Europa non voglia il vaccino russo Sputnik. In realtà Sputnik non ha c… - repubblica : Via libera dalle autorità americane a Johnson&Johnson: ora gli Stati Uniti hanno un terzo vaccino: Offre una protez… - amnestyitalia : Domandiamo una deroga che consenta a ogni stato di non concedere né applicare brevetti e altri diritti di proprietà… - Ladygalga1 : RT @rizzello700: @ilgiornale Muori annegato e sei positivo? Sei morto Covid. Muori dopo un vaccino? Si tratta di una 'sfortunata coincidenz… - stoopidcheerio : RT @AlessioParodi6: Il vaccino Johnson & Johnson funziona all'86% in un'unica dose e in più ti lascia addosso una sensazione di freschezza… -