Vaccino Sputnik, a San Marino 400 dosi al giorno dal 1 marzo: “Sicurezza? Confortati dagli studi. Per ora lo diamo solo ai nostri cittadini” (Di domenica 28 febbraio 2021) A San Marino sono partite le somministrazioni del Vaccino contro il Covid Sputnik, di produzione russa. Giovedì 25 febbraio è stato il V-Day, con 25 dosi simboliche somministrate al personale sanitario. Da lunedì 1 marzo invece prender il via la campagna vera e propria. I vertici dell’Istituto superiore di Sanità di San Marino puntano a vaccinare 400 persone al giorno. In totale le dosi già arrivate nella piccola Repubblica sono 7500. Il Vaccino Sputnik non ha l’approvazione dell’Agenzia europea del farmaco, che deve verificare che sia prodotto secondo gli standard dell’Unione. “Le evidenze scientifiche ci rassicurano”, afferma Sergio Rabini, direttore sanitario dell’Ospedale di San Marino “Anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) A Sansono partite le somministrazioni delcontro il Covid, di produzione russa. Giovedì 25 febbraio è stato il V-Day, con 25simboliche somministrate al personale sanitario. Da lunedì 1invece prender il via la campagna vera e propria. I vertici dell’Istituto superiore di Sanità di Sanpuntano a vaccinare 400 persone al. In totale legià arrivate nella piccola Repubblica sono 7500. Ilnon ha l’approvazione dell’Agenzia europea del farmaco, che deve verificare che sia prodotto secondo gli standard dell’Unione. “Le evidenze scientifiche ci rassicurano”, afferma Sergio Rabini, direttore sanitario dell’Ospedale di San“Anche ...

matteosalvinimi : #Salvini: Vaccino Sputnik? L'obiettivo è mettere in sicurezza i cittadini. Se funziona ed è usato in molti Paesi, e… - LiaQuartapelle : È in corso una campagna che suggerisce che l’Europa non voglia il vaccino russo Sputnik. In realtà Sputnik non ha c… - RobertoBurioni : I dati sono molto buoni, tuttavia il vaccino nel suo complesso viene ora valutato da EMA, di cui ho piena fiducia,… - ReginaNera6 : @TugnoliSandro Propongo di fare tutti i tipi di vaccino in circolazione, tranne lo #Sputnik perché è fascista . Più… - armdigennaro : RT @riotta: Se vi chiedono perché mai il vaccino russo #Sputnik non sia in distribuzione non vi impancante, come gli 'esperti' nei talk sho… -